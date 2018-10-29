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Мурманская область. Арктика29.10.18 16:52

24 мурманские семьи получили ключи от обновленных квартир

Сегодня 24 семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, получили ключи от квартир в обновленном здании на улице Пономарева, 14. В торжественном мероприятии приняли участие депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Алексей Веллер, временно исполняющий полномочия главы муниципального образования город Мурманск Тамара Прямикова, глава администрации областного центра Андрей Сысоев.

Обновленные квартиры расположены в здании бывшей гостиницы «Север». В ходе реконструкции заменены окна, двери, инженерные сети, напольное покрытие, установлена новая сантехника, натяжные потолки. В доме также произведен ремонт кровли, коридоров.

– В числе семей, получивших сегодня ключи, мурманчане, переселенные из аварийных зданий, домов пониженной капитальности, а также горожане, которым предоставляется жилье по договорам социального найма, – рассказала временно исполняющий полномочия главы муниципального образования город Мурманск Тамара Прямикова.

Напомним, в Мурманске ведется непрерывная работа по обеспечению горожан благоустроенным жильем. Решение этой проблемы осуществляется по нескольким направлениям: строительство социальных домов, перевод нежилых муниципальных помещений в жилые, ремонт пустующих муниципальных жилых помещений, приобретение квартир на вторичном рынке.

– За последние годы снесено 103 дома, в новое жилье смогли переехать 3 662 человека. Цифра внушительная, однако впереди еще много работы, и городские власти будут продолжать планомерное решение этого вопроса, – подчеркнул глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев.

– В федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 2020, 2021 годов на реализацию программы по переселению из ветхого и аварийного жилья предусмотрено 500 миллиардов рублей, – отметил депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Алексей Веллер. – Запланировано, что Мурманская область получит на эти цели около 1,8 миллиарда рублей. Это говорит о том, что вопрос остается в числе приоритетных.

 

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