24 школьника Кировска получили знаки отличия комплекса ГТО

Шестнадцать их них – золотые, остальные – серебряные. Вручение знаков торжественно прошло в администрации города.

Молодые кировчане сдали необходимые нормативы, достойно пройдя испытания на силу, быстроту и выносливость. Все они имеют отличную физическую подготовку, но, по словам ребят, им пришлось серьезно потренироваться.

Центр сдачи норм ГТО Кировска появился одним из первых в Мурманской области, он работает на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Горняк». Как говорит Антон Трушенко, директор СОК «Горняк», решение об открытии центра при «Горняке», а не в спортивной школе, поддержало руководство города. И практика показала, что это решение было оптимальным, ведь спортсмены могут тренироваться непосредственно в подразделениях комплекса - в бассейне, на лыжном стадионе и т.д.

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» – это общественное спортивное движение, которое привлекает в свои ряды все большее количество участников. Первые нормативы сдавали ещё наши бабушки и дедушки в 30-е годы прошлого века. Символично, что молодёжь продолжает спортивные традиции. К тому же, владельцы знака ГТО получат дополнительные баллы при поступлении в вузы страны.

Желание присоединиться к движению выразили и взрослые жители Кировска. В их числе – глава города Владимир Дядик.