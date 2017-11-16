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Мурманская область. Арктика16.11.17 08:30

24 старшеклассника приняли активное участие в мероприятиях первой профильной смены Регионального образовательного центра поддержки одаренных детей

Состоялась первая физико-математическая профильная смена Регионального образовательного центра поддержки одаренных детей, открытого Министерством образования и науки Мурманской области и ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» в городе Апатиты при поддержке Управления образования администрации города Апатиты, филиала Мурманского арктического государственного университета и Кольской академии наук Российской академии наук.

Участниками смены стали 24 обучающихся 10-11-х классов из 9 муниципалитетов Мурманской области, прошедших предварительный конкурсный отбор.

Насыщенную образовательную программу обеспечили преподаватели филиала МАГУ в г.Апатиты и научные сотрудники КНЦ РАН. Основой образовательной программы стали лекции и практические занятия по математике и физике, а также смежным с ними дисциплинам и отраслям знаний. Так, лекцию на тему «Фазовые превращения вещества» прочитал «физикам» В.Г. Николаев, кандидат физико-математических наук, заведующий кафедрой физики, биологии и инженерных технологий филиала МАГУ в г. Апатиты. Я.А. Сахаров, кандидат физико-математических наук, заведующий лабораторией геофизических исследований Полярного геофизического института, рассказал о физике такого удивительного природного явления, как полярное сияние, сопроводив свою лекцию красочными иллюстрациями и проведя экскурсию по лаборатории «Космические лучи».

Помимо лекционных занятий обучающиеся решали олимпиадные задачи, проходили лабораторные практикумы на базе лабораторий филиала МАГУ в г.Апатиты. Например, закрепить материалы лекции «Электромагнетизм», проведенной Е.М. Шейко, старшим преподавателем кафедры физики, биологии и инженерных технологий филиала МАГУ в г. Апатиты, ребята смогли в лабораториях флотации и обогащения полезных ископаемых. Эти лаборатории –  представляют собой промышленное производство в миниатюре и позволяют изучать технологическую цепочку от дробления руды до определения концентрации определенных веществ.

Участвовали в реализации программы профильной смены и школьные педагоги. Учитель физики гимназии № 1 г.Апатиты Пчелкина Е.В. провела практические занятия по физике и математике с решением задач повышенной сложности, учитель информатики и математики Кушинов К.А. организовал интеллектуальную игру «Математический квест».

Образовательные мероприятия чередовались с культурно-познавательными. Участники смены побывали на экскурсиях в Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. Н.А.Аврорина, музейно-выставочный центр АО «Апатит».

Сплотить команду единомышленников помогли психологические тренинги и игры.

Ребята познакомились с достопримечательностями города на экскурсии «Апатиты – город Науки», организованной при поддержке Туристско-информационного центра администрации города Апатиты.

Сотрудники Централизованной библиотечной системы г. Апатиты организовали брейн-ринг и встречу-беседу с молодыми учеными о значении личности в науке.

Большое впечатление на участников смены произвело посещение крытого катка с искусственным льдом.

Семь интенсивных дней пролетели быстро, и прощание было необычным:  тёплые слова благодарности друг другу и организаторам смены за полученные знания и впечатления стали эмоциональной точкой смены.

Первая профильная смена физико-математической направленности завершилась, но уже в декабре Региональный образовательный центр поддержки одаренных детей  ждёт  участников следующей, химико-биологической смены.

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