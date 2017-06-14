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Мурманская область. Арктика14.06.17 07:20

24 товара и услуги предприятий Мурманкой области стали лауреатами юбилейного конкурса качества

В Мурманской области в 20-й раз подвели итоги регионального конкурса «Лучшие товары и услуги Мурманской области 2017 года». Их утвердила региональная комиссия по качеству. В юбилейном конкурсе приняли участие 32 товара и услуги от 21 предприятия из Мурманска, Североморска, Апатитов, Колы, Ковдора, Мончегорска, Кандалакши, Оленегорска.

Из них лауреатами стали 24 товара и услуги. Они имеют право представлять Мурманскую область в федеральном этапе Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России».

Большинство лауреатов - старые знакомые, не раз побеждавшие в конкурсе. Как и в прошлые годы, наиболее широко были представлены товары и услуги в номинациях «Продовольственные товары» и «Услуги для населения».

Как сообщает  ФБУ «Мурманский ЦСМ», в лидерах продукция МПЗ «Окраина», компаний «Хлебопёк», «Стрелец», «Таурус» и Апатитского молочного комбината.  Среди тех, кто оказывает услуги социальных учреждений, услуги в сфере образования и культуры лауреатами стали Мурманский педагогический колледж, Мурманская гимназия № 2, Мурманская областная детско-юношеская библиотека, Мурманский центр социальной помощи семье и детям, а также новички в конкурсе - Мурманское охранное предприятие, детский сад № 14 Оленегорска, торговый комплекс «Лента», стоматологическая клиника «Дельта», Многофункциональные центры Мончегорска и Кандалакши.

Предприятия, продукция которых удостоена званий лауреата и дипломанта конкурса, получили право использовать Знак конкурса на маркировке продукции и в рекламно-информационных целях. 

 

 

 

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