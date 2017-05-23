240 часов обязательных работ за заведомо ложные показания

Прокуратурой г.Оленегорска поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении Виктора Качкова, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 307 УК РФ (заведомо ложные показания).

Качков, будучи предупрежденным об уголовной ответственности за дачу ложных показаний, был допрошен в качестве свидетеля в судебном разбирательстве, проведенном в Оленегорском городском суде в декабре 2016 года по уголовному делу в отношении его знакомого. По результатам рассмотрения данного дела показания Качкова были признаны судом не соответствующими действительности, поскольку были опровергнуты показаниями других свидетелей.

В связи с указанным, государственным обвинителем был составлен рапорт о выявленных признаках преступления в действиях Качкова, и все необходимые материалы были направлены в адрес МО МВД России «Оленегорский» для привлечения к уголовной ответственности.

В ходе расследования дела и при рассмотрении дела в суде, подсудимый полностью признал свою вину в содеянном, в связи с чем судом ему было назначено наказание в виде 240 часов обязательных работ.