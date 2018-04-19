25 апреля прокуратура города Апатиты проведет «горячую линию» по вопросам соблюдения законодательства о противодействии коррупции

Юляша Б из Простоквашино. Дай Бог, чтобы учитель английского языка-участник конкурса - в 2020 году не ушел из школы, т. к. ЕГЭ по английскому языку в 20120 году станет обязательным к сдаче в рамках итоговой аттестации!! Комментарий к новости: Учителя выходят на старт

Зимин Антон Юрьевич Росляково Школьная 4, нет возможности вынести мусор до контенира!!! Причина! НЕТ ТРОТУАРА, ТРОПЫ!!!!!! Просим вас рассмотреть заявление и принять меры. Спасибо за понимание. Комментарий к новости: Работа управляющих компаний на контроле у главы администрации Мурманска Андрея Сысоев