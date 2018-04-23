25 апреля состоится прием граждан по вопросам невыплаты заработной платы
В помещении Государственной инспекции труда в Мурманской области состоится совместный прием граждан по вопросам невыплаты заработной платы. Прием будет проходить 25.04.2018 с 16.00 до 18.00 по адресу: г. Мурманск, улица Буркова, дом 36.
В мероприятии примут участие:
- заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Мурманской области Байтимирова Татьяна Николаевна,
- старший инспектор отдела процессуального контроля Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области Михайлов Валентин Александрович.
Невыплата заработной платы свыше двух месяцев (либо частичная невыплата в течение трех месяцев) является преступлением, подпадающим под действие статьи 145.1 УК РФ. Предлагаем гражданам сообщить об имеющихся фактах нарушений трудового законодательства.
Телефоны для записи на прием и уточнения информации: (8-815-2)403-919, (8-815-2)403-918.