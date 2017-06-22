25 июня центр Мурманска станет местом притяжения молодёжи

На улице Ленинградской будут организованы различные тематические площадки. В 11 часов стартует турнир по стритболу. В 12 часов – соревнования «Родной двор – родной город».

С 14 часов начнёт работу интерактивная площадка для молодых семей с детьми.

В сквере на улице Ленинградской с 14 до 18 часов пройдет молодёжная программа, в рамках которой состоятся фестиваль уличной культуры «Двигатель», соревнования по армреслингу, гиревому спорту, а также будет организована интерактивная молодёжная площадка «Арт-пространство». Для всех желающих будут работать мастера по плетению косичек и нанесению аква-грима, мехенди.

На площади Пять Углов с 12 до 17 часов пройдёт «Летний кубок по уличному хоккею» с участием Мурманской уличной хоккейной лиги. С 14 до 16 часов состоятся соревнования «Офисное троеборье».

В 16 часов начнётся праздничный концерт с участием популярных молодёжных коллективов города Мурманска и группы «The Youths» (г.Рованиеми, Финляндия).