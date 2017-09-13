25-летний мурманчанин украл камеру видеонаблюдения со здания колледжа

В полицию обратилась директор одного из образовательных учреждений города Мурманска, которая рассказала полицейским, что 8 сентября в вечернее время суток неизвестный похитил купольную камеру наружного видеонаблюдения с торца здания учебного заведения стоимостью свыше 3,5 тысячи рублей.

Полицейскими, прибывшими на место происшествия, было установлено, что хищение произошло путем свободного доступа. Оперативники опросили возможных свидетелей произошедшего, а также изъяли отпечатки пальцев рук, оставленные злоумышленником на месте хищения.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска было установлено, что к краже причастен ранее неоднократно судимый 25-летний житель областного центра. Подозреваемый был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы и доставлен в отдел полиции. В ходе обыска квартиры подозреваемого похищенная видеокамера была изъята.

Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.