Мурманская область. Арктика23.05.18 07:10
25 мая – день скуки для теле- и радиоманов
Мурманский областной телерадиовещательный передающий центр сообщает, что в период по 25 мая - с 10 до 16 часов возможны отключения.
Планируется отключить телевизионные передатчики: «1 Канал», «Россия 1+Мурман», «Россия К», «НТВ», «5 канал», «Матч-ТВ», «Звезда», «ТВ-центр», «ЧЕ», «Дисней», «ТВ-21+СТС», 1 мультиплекс и 2 мультиплекс.
В это же время будут отключаться радиовещательные передатчики: 67,22 мГц – «Радио России+Мурман»; 103,50 мГц – «Маяк»; 103,00 мГц – «Наше Радио»; 104,50 мГц – «Пауэр Хит Радио»; 106,00 мГц- «Дорожное Радио»; 88,00 мГц – «Звезда».
Возможен перенос остановки из-за метеоусловий.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Нам интересно Ваше мнение21.05.18: Новое правительство России, сформированное 18 мая, соберется на своё первое заседание 22 мая. Каких решений вы ожидаете от наших рулевых экономики страны?Проголосовало: 83 человека
-
Последние комментарии
Сергей
23.05.18 02:01
ладно тут из мухи слона делать, у кого не спроси , что в вагончике людей, что просто рыбаков, все говорят ничего, пусто, только на третий или 4 день слух пошёл что кто то что то поймал
Комментарий к новости:На реке Кола открыли сезон сёмужной ловли
Мария
22.05.18 14:20
Теперь можно уверенно говорить, что Мурманск - это голова Мурманской области, а Кандалакша - пятки...
Комментарий к новости:Ловозеро – пуп Кольского полуострова
Людмила
22.05.18 08:16
Завозить землю для газонов , кто должен? *** Из Вашего вопроса не понятно, на какие газоны. Если они относятся к придомовой территории, которая ещё и оформлена во владение жителей МКД, то за покупку
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
-Скоро в эфире10:15«Таксистка-4». Художественный сериал, 5 серия (16+)11:05«Международные новости». Информационная программа11:35Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиВ Мурманской области в апреле по росту цен лидировали свекла, табачные изделия и проводное вещание-PRO ВалютуКурс доллара просел на 1,27 рубля, евро - на 1,09 рубля-PRO ЭнергетикуСможет ли Мурманская область остаться в «тарифном заповеднике»?-PRO ЖКХ«Рациональные суммы» корректировок за отопление жители Кировска получат в июне-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыДепутаты Госдумы предлагают освободить от соцвзносов выплаты членам семей северян на проезд в отпуск