25 мая в 14 часов в Мурманске состоится традиционный городской праздник «Последний звонок»

Поздравить ребят на площадь Пять Углов придут глава муниципального образования город Мурманск Дмитрий Филиппов и глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев.

Торжественная церемония прощания со школой откроется массовым флеш-мобом школьных знамён и праздничным шоу под открытым небом. В концертно-развлекательной программе свои хиты для участников праздника исполнят лучшие детские творческие коллективы школ и учреждений дополнительного образования.

Впервые концертно-развлекательную программу для выпускников и гостей праздника проведут сами выпускники.