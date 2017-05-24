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Мурманская область. Арктика24.05.17 15:49

25 мая в 14 часов в Мурманске состоится традиционный городской праздник «Последний звонок»

Поздравить ребят на площадь Пять Углов придут глава муниципального образования город Мурманск Дмитрий Филиппов и глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев.

Торжественная церемония прощания со школой откроется массовым флеш-мобом школьных знамён и  праздничным  шоу под открытым небом. В  концертно-развлекательной программе свои хиты для участников праздника исполнят лучшие детские творческие коллективы школ и учреждений дополнительного образования.

Впервые концертно-развлекательную программу для выпускников и гостей праздника проведут сами выпускники.

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