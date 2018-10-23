25 октября 2018 года можно получить консультацию специалистов Управления Росреестра по Мурманской области

25 октября 2018 года Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Мурманской области проводит День Росреестра, посвященный юбилейным датам российской системы государственной регистрации прав и Росреестра, в рамках которого, в том числе, пройдет прием граждан и представителей юридических лиц.

Все желающие смогут задать вопросы о кадастровом учете и регистрации прав на недвижимое имущество, получении сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), электронных услугах Росреестра, требованиях земельного законодательства, оспаривании кадастровой стоимости объектов недвижимости, процедурах банкротства, в том числе банкротства граждан.

Прием будет вестись в период времени с 11.00 до 13.00 час и с 13.45 до 17.00 час:

- по вопросам кадастрового учета и регистрации прав на недвижимое имущество – по адресу: г. Мурманск, ул. Тарана, 24;

- по вопросам государственного земельного надзора – по адресу: г. Мурманск, ул. Полярные Зори, 22;

- по вопросам оспаривания кадастровой стоимости объектов недвижимости и вопросам банкротства – по адресу: г. Мурманск, ул. Полярные Зори, 44.

На приеме при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт).