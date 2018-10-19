25 октября откроется фестиваль «Юные инженеры Арктики»

Масштабное научно-техническое событие Кольского Заполярья традиционно стартует в Мурманском областном центре дополнительного образования «Лапландия».

Тема нового сезона - «Дорогами полярных открытий».

Для участников и гостей фестиваля будет развернута большая интерактивная площадка с тематическими играми и викторинами, мастер-классами, познавательными и профориентационными выставками. Посетители смогут совершить виртуальную экспедицию по Кольскому полуострову, попробовать себя в роли полярного летчика, познакомиться с экспозицией «High-Tech на службе Арктики».

Кроме того, в этот же день учащиеся побывают в ПАО «Ростелеком», музее Мурманского морского пароходства, ФГУП «Атомфлот» и на борту первого в мире атомного ледокола «Ленин» в Информационном центре по атомной энергии.

Центральным соревновательным мероприятием в рамках открытия фестиваля станет двухдневный форум разработчиков - инженерный хакатон «Polar Rangers». Участникам предстоит создать проекты в лабораториях и цехах детского технопарка «Кванториум» по одному из четырех выбранных ими направлений: робототехника, IT, биология, промышленный дизайн. Задание будет озвучено только в день начала соревнований. В марафоне программирования примут участие около 200 юных изобретателей 5-18 лет из разных уголков Мурманской области.