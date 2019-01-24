Как сообщает Мурманское УГМС, под влиянием западной периферии циклона, расположенного на севере Архангельской области, на Кольском полуострове потеплело, в отдельных районах наблюдается сильный снег. 25 января, по мере смещения циклона на юго-восток, в нашем регионе вновь начнётся похолодание, а 26-27 января Мурманскую область захватят морозы.

Завтра, 25 января, в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, изморозь. Ветер северный ночью умеренный, днем слабый. Температура воздуха -15-22°, при прояснениях -25-30° в течение суток. Гололедица.

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В связи с установившейся холодной погодой в южном колене Кольского залива, на осушных отмелях, в ковшах, в кутовых частях губ происходит образование начальных форм льда. Температура поверхностного слоя воды в Кольском заливе 22 января составила +1,5°С. В ближайшее время увеличение площади дрейфующего льда на акватории залива, препятствующего судоходству, не ожидается.