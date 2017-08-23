26 августа в посёлке Тулома состоится сельскохозяйственная ярмарка «Навстречу северному лету»

В посёлке Тулома администрация муниципального образования при поддержке Министерства рыбного и сельского хозяйства Мурманской области и ГОУСП «Тулома» организуют для жителей и гостей села сельскохозяйственную ярмарку и массовые праздничные мероприятия. В ярмарке примут участие предприятия агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса, крестьянские (фермерские) хозяйства.

Гостям ярмарки будет предложен широкий ассортимент продуктов питания. Каждый посетитель сможет приобрести мясо, молоко, яйца, колбасные и хлебобулочные изделия по ценам производителей.

Праздничная программа рассчитана на семейный отдых и посвящена сохранению и развитию сельскохозяйственного производства в нашем регионе. Для участников гуляния подготовлена концертная программа – перед зрителями выступят коллективы народной самодеятельности Кольского района.

В период работы ярмарки, которая развернётся на площади около Туломского сельского Дома культуры, планируется проведение презентаций, конкурсов и дегустаций, будут установлены игровые комплексы для детей. Кроме того, для гостей ярмарки организована демонстрация сельскохозяйственных животных и птицы.

Программа ярмарки: заезд участников ярмарки – 10.00; начало работы ярмарки – 11.00; торжественное открытие, праздничный концерт – 12.00.