26 декабря в Мурманске на улице Воровского состоится общегородской инструктаж комплексных сил полиции Мурманского гарнизона

В Мурманске в связи с проведением общегородского инструктажа комплексных сил полиции Мурманского гарнизона планируется запретить парковку всех видов транспорта, за исключением имеющего спецпропуска установленного образца, по улице Воровского - от проспекта Ленина до улицы Софьи Перовской - с 8 до 17 часов 26 декабря.

Кроме того, на указанном участке будет запрещено движение всех видов транспорта, за исключением имеющего спецпропуска установленного образца, с 8 до 17 часов 26 декабря.