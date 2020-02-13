26 февраля телезрителям, осуществляющим эфирный приём цифрового телевидения со станции «Снежногорск», придётся перенастроить телевизоры

С целью исключения помехового воздействия РЭС военного назначения на спутниковый приём сигналов 1-го и 2-го мультиплексов на станции цифрового эфирного телевизионного вещания (ЦЭТВ) «Снежногорск», филиал РТРС «Мурманский ОРТПЦ» планирует переход на новый частно-территориальный план вещания передатчиков 1-го и 2-го мультиплекса на станции ЦЭТВ «Снежногорск». Изменения необходимы с целью вывода объекта из одночастотной сети и изменения способа доставки сигналов 1-го и 2-го мультиплексов до станции ЦЭТВ «Снежногорск» посредством эфирного переприёма с Мурманска.

Вещание 1-го мультиплекса будет осуществляться на частоте 21 ТВК (ранее 23 ТВК). Вещание 2-го мультиплекса будет осуществляться на частоте 31 ТВК (ранее 44 ТВК).

Данный переход планируется осуществить 26 февраля с 11.00 до 17.00.

Мурманск находится в зоне охвата цифровым вещанием одночастотной сети, в которую входит вещание со станции ЦЭТВ «Снежногорск». Есть высокая вероятность, что значительная часть зрителей жилого района Росляково и часть жителей Ленинского округа Мурманска осуществляют приём телевизионных сигналов со станции ЦЭТВ «Снежногорск».

После начала вещания 1-го и 2-го мультиплексов на 21 ТВК и 31 ТВК соответственно, телезрителям, осуществляющим эфирный приём цифрового телевидения со станции «Снежногорск», необходимо перенастроить своё приёмное оборудование (приставки или телевизоры со встроенным тюнером DVB-T2) на новые частоты. Трансляция цифрового эфирного телевидения в г. Мурманск остаётся без изменений частотных каналов.