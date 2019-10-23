26 и 27 октября в Мурманске во второй раз пройдут «Дизайн-выходные»

Дизайн-выходные» – это общественный образовательный проект российского дизайн-сообщества, главными целями которого являются повышение качества дизайна в России, обмен практическими знаниями и выстраивание эффективной коммуникации между столицей и регионами, а также внутри дизайн-сообщества в целом.

26 октября на конференции выступят восемь ведущих дизайнеров России, которые раскроют и обсудят тему территориального брендинга через призму своего опыта в этой сфере. Состоится эксклюзивный показ документального фильма «33 слова о дизайне», который будет представлен его автором. Лекции проекта всегда открыты и носят общеобразовательный характер, подача информации доступна, понятна и интересна широкому кругу зрителей, в том числе и людям, далеким от дизайна. Посещение лектория открыто для всех желающих.

На практикуме, который состоится 27 октября, приглашенные профессионалы вместе с местными дизайнерами займутся созданием фирменных брендов для отдельных территорий Мурманской области. Участие в практикуме возможно по записи, количество мест ограничено. Заявки на участие следует присылать на электронный адрес ksd@murmancluster.ru. В письме необходимо указать свою сферу деятельности и – при наличии дизайнерского опыта – добавить ссылку на портфолио.