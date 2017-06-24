26 июня Дарье Стариковой проведут повторный консилиум для решения вопроса о дальнейшем лечении

Состояние здоровья онкобольной нашей землячки Дарьи Стариковой, которую перевезли в московскую больницу, улучшилось. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Московского НИИ онкологии имени Герцена, поступившем в «РБК». «На фоне назначенного лечения состояние Дарьи улучшилось, повысился гемоглобин, нормализовались показатели работы почек», – уточняется в сообщении.

В медучреждении отметили, что Дарье Стариковой провели все необходимые исследования, которые позволят уточнить диагноз и выбрать схемы лечения. «В процессе комплексного обследования установлено, что процесс ограничен малым тазом, без отдаленного метастазирования», – отмечается в сообщении.

В пресс-службе добавили, что 26 июня проведут повторный консилиум для решения вопроса о дальнейшем лечении. В качестве одного из вариантов рассматривается «возможность проведения внутриартериальной химиотерапии», – говорится в сообщении.

В медучреждении также отметили, что Дарья «нормально ест, спит, смотрит телевизор, попросила принести ей книгу». Кроме того, улучшению её настроения также поспособствовала новость о том, что её дочь вместе с родственницей едут отдыхать на море благодаря помощи местных предпринимателей, отметили в НИИ имени Герцена.