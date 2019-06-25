26 июня планируется кратковременное перекрытие движения на автомобильной дороге Мишуково-Снежногорск

Иван Чернов И главное, что этому залётному господчику никто не возражает! А что мы будем делать, когда нам потребуются специалисты других профессий? Квартир то уже не будет! А это наступит быстро. Комментарий к новости: Медики Мурманской области смогут приватизировать служебные квартиры

Арсен ВВП уже 19 раз проводит прямые линии, которые незаметно для россиян превратились в многоточие! Комментарий к новости: Жалостливый Трамп, или Путин – не инопланетянин