26-летнему мурманчанину придётся отвечать за публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Мурманска. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей).

По версии следствия, 24 июня 2017 года подозреваемый, будучи недовольным фактом составления административного материала в отношении него сотрудником ОБ ДПС ГИБДД МВД России по Мурманской области за административное правонарушение, публично в присутствии посторонних лиц и в нецензурной форме оскорбил сотрудников полиции, высказывая в их адрес выражения, унижающие честь и достоинство.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.