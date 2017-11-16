26-летний северянин в одном из мурманских баров похитил норковую шубу

12 ноября в дежурную часть полиции обратилась 29-летняя жительница областного центра. Потерпевшая рассказала полицейским, что в то время, когда она находилась в одном из баров, расположенных на территории города, неизвестным было совершено хищение ее норковой шубы, сданной в гардероб заведения. Сумма имущественного ущерба составила 130 тысяч рублей.

Полицейские, прибыв на место происшествия, отсмотрели записи камер видеонаблюдения, установленных в помещении заведения. На одной из записей оперативники заметили, как один из посетителей, воспользовавшись номерком, утерянным потерпевшей в помещении бара, получил в гардеробе шубу гражданки, и скрылся.

В ходе специальных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 1 УМВД России по г. Мурманску совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы был установлен подозреваемый в совершении преступления. Им оказался 26-летний неработающий мурманчанин, ранее судимый за кражу. Подозреваемого доставили в отдел полиции.

Он признался в содеянном. Похищенное имущество было изъято сотрудниками полиции.

Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, по данному факту следователем отдела полиции № 1 УМВД России по г. Мурманску возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». За содеянное мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.