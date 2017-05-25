26 мая планируются взрывные работы в районе 10-го километра автомобильной дороги Мурмаши – Пяйве

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области информирует, что 26 мая, в пятницу, планируется проведение взрывных работ в районе 10-го километра автомобильной дороги Мурмаши – железнодорожная станция Пяйве. Работы проводятся в рамках строительства объектов по проекту «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла».

Взрывные работы запланированы 26 мая - с 15.30 до 16.30. Перекрытие движения транспорта не планируется.