26 ноября температура воздуха в Мурманской области будет на 2-4° выше климатической нормы

Как сообщает Мурманское УГМС, 26 и 27 ноября Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклона, смещающегося с Гренландского моря на юг Баренцева моря. По Мурманской области ожидается местами снег, 27 ноября сильный порывистый ветер. 26 ноября температура воздуха будет на 2-4° выше климатической нормы, 27 ноября ожидается постепенное понижение температуры воздуха.

Завтра, 26 ноября, будет переменная облачность. Временами снег. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -3-8°, при прояснениях до -13°, днём -1-6°. Гололедица, местами сильная.