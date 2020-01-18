26 января в Мурманске в пятый раз откроются Рубцовские чтения

Накануне мероприятия в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке им. В.П. Махаевой вышел в свет сборник информационно-методических материалов прошлогоднего мероприятия. Издание «IV областные Рубцовские чтения» подготовил научно-методический отдел библиотеки по итогам чтений 2019 года, которые состоялись в городе Кировске.

Сборник содержит документы, публикации в средствах массовой информации и сети интернет, буклеты, афиши, итоги проведения Рубцовских чтений в библиотекахобласти. Особый интерес для специалистов представляют материалы Городского конкурса чтецов «Привет, Россия – родина моя!» (г. Кировск); опыт работы по созданию виртуального поэтического альбома (г. Гаджиево, ЗАТО Александровск); методические и сценарные материалы.

В издании также представлена информация о книге Леонида Вересова «Письмо другу» и публикация Николая Ефремова «В одном кубрике с Рубцовым».

Библиотекари благодарят коллег за предоставленные материалы. Всех желающих принять участие в V областных Рубцовских чтениях приглашают 26 января в 13.00 в мультимедийный зал Мурманской областной детско-юношеской библиотеки имени В.П. Махаевой.