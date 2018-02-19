2638 тонн рыбы были обработаны в порту в рекордные сроки

Транспорт-рефрижератор «ФРИО Владивосток» доставил в Мурманск самую крупную партию мойвы с начала путины – 2638 тонн. Выгрузка «народной рыбки» началась 14 февраля, шла она в три технологические линии, то есть одновременно работали три портальных крана и три бригады докеров. Благо, конструкция «Владивостока» позволяла обеспечить доступ сразу к трём трюмам.

- Специально к мойвенной путине мы пополнили штат докеров, увеличив численность бригад до 9 человек. До этого в бригадах работали 5-6 докеров, - рассказывает начальник перегрузочного комплекса Мурманского морского рыбного порта Эдуард Малашенков. – В первую же смену 16-я бригада под руководством Виктора Голубева взяла хороший темп, перегрузив на холодильник порта 260 тонн мойвы. Остальные бригады старались равняться на лидеров, выдавая по 200-250 тонн.

Широкие горловины люков «Владивостока» позволяли использовать новое ноу-хау порта – клеть для паллетов. Это металлическая конструкция, на которую электрокар может ставить сразу два паллета (тара-основание для ящиков) с рыбой. Соответственно, кран переносит в два раза больше груза за один поворот стрелы.

- Использование клети не только ускоряет выгрузку и облегчает строповку, но и повышает безопасность перегрузки, а также сохранность тары и груза, - отметил Малашенков.

В итоге, большую часть груза обработали за 4 дня, переместив в холодильники, фуры и вагоны 2565 тонн рыбы. Выгрузка последних 78 тонн несколько задержалась не по вине портовиков, просто запаздывал автотранспорт.

Естественно, «ФРИО Владивосток» в эти дни не был единственной точкой приложения сил докеров. 14 февраля другие бригады разгружали траулеры «Беломорск» и «Стакфелл», 16-17 февраля – траулеры «Капелан» и «Тор», транспорта «Swartfoss» и «Сириус», 18 февраля – траулер «Гемма». Всего за минувшую неделю портовики обработали 8623 тонны рыбопродукции.

Работа в порту продолжается. В понедельник, 19 февраля, под выгрузку встали траулер «Печора», доставивший 540 тонн мороженой трески и пикши, и малый траулер «Гайдук», прибывший с 45 тоннами охлажденной рыбы. А вот мойвы пока не видать. По информации с промысла, из-за трехдневного шторма на Баренцевом море траулеры потеряли косяки с мойвой. Сейчас суда перемещаются в норвежскую зону, где продолжат вылов.