«Голосуй за природу» - Минприроды России призывает 24 марта принять участие в международной акции «Час Земли»ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Пальчики оближешь, или Изыски кулинарии разных стран
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика19.02.18 15:14

2638 тонн рыбы были обработаны в порту в рекордные сроки

Транспорт-рефрижератор «ФРИО Владивосток» доставил в Мурманск самую крупную партию мойвы с начала путины – 2638 тонн. Выгрузка «народной рыбки» началась 14 февраля, шла она в три технологические линии, то есть одновременно работали три портальных крана и три бригады докеров. Благо, конструкция «Владивостока» позволяла обеспечить доступ сразу к трём трюмам.

- Специально к мойвенной путине мы пополнили штат докеров, увеличив численность бригад до 9 человек. До этого в бригадах работали 5-6 докеров, - рассказывает начальник перегрузочного комплекса Мурманского морского рыбного порта Эдуард Малашенков. – В первую же смену 16-я бригада под руководством Виктора Голубева взяла хороший темп, перегрузив на холодильник порта 260 тонн мойвы. Остальные бригады старались равняться на лидеров, выдавая по 200-250 тонн.

Широкие горловины люков «Владивостока» позволяли использовать новое ноу-хау порта – клеть для паллетов. Это металлическая конструкция, на которую электрокар может ставить сразу два паллета (тара-основание для ящиков) с рыбой. Соответственно, кран переносит в два раза больше груза за один поворот стрелы.

- Использование клети не только ускоряет выгрузку и облегчает строповку, но и повышает безопасность перегрузки, а также сохранность тары и груза, - отметил Малашенков.

В итоге, большую часть груза обработали за 4 дня, переместив в холодильники, фуры и вагоны 2565 тонн рыбы. Выгрузка последних 78 тонн несколько задержалась не по вине портовиков, просто запаздывал автотранспорт.

Естественно, «ФРИО Владивосток» в эти дни не был единственной точкой приложения сил докеров. 14 февраля другие бригады разгружали траулеры «Беломорск» и «Стакфелл», 16-17 февраля – траулеры «Капелан» и «Тор», транспорта «Swartfoss» и «Сириус», 18 февраля – траулер «Гемма». Всего за минувшую неделю портовики обработали 8623 тонны рыбопродукции.

Работа в порту продолжается. В понедельник, 19 февраля, под выгрузку встали траулер «Печора», доставивший 540 тонн мороженой трески и пикши, и малый траулер «Гайдук», прибывший с 45 тоннами охлажденной рыбы. А вот мойвы пока не видать. По информации с промысла, из-за трехдневного шторма на Баренцевом море траулеры потеряли косяки с мойвой. Сейчас суда перемещаются в норвежскую зону, где продолжат вылов.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика«Арктического доктора» вызовут 1 июля
-ФоторепортажГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Закон может помочь выздоровлению пациента
-Нам интересно Ваше мнение
18.02.18: Как изменится наша жизнь после 18 марта, когда мы выберем Президента РФ?Проголосовал: 41 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

АЛЕКСАНДР
19.02.18 10:14
ГДЕ МОЁ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЖДУ ПОЛ ГОДА НЕ КАКИХ СДВИГОВ БАРДАК
Комментарий к новости:Разрешение на оружие теперь можно оформить в Мурманске в отделе лицензионно-разрешительной работы
Нурлана
17.02.18 10:01
Для начала город от пыли черной избавьте а потом благоустраивайте!!! А то по таким черным паркам и улицам особого желания гулять нет, особенно с детьми!!!
Комментарий к новости:19 проектов по благоустройству Мурманска ждут решения горожан
Ирина
16.02.18 11:40
Все пастухи и доярки пойдут работать на ферму криптовалют! Нам молока не надо, когда биткоины плодятся.
Комментарий к новости:Минэнерго советует майнерам строить фермы криптовалют на Кольском полуострове
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627281234
-Скоро в эфире18:30«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)18:50Городские хроники (12+)19:00«Международные новости». Информационная программа
-PRO ДеньгиЖители Мурманской области в 2017 году больше расходовали средств на покупку продовольственных товаров-PRO ВалютуКурс доллара снизился копейку, евро теряет почти 75 копеек-PRO ЭнергетикуВ Минэнерго России обсудили вопросы использования сжиженного природного газа на территории Арктической зоны РФ-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 20 февраля-PRO Нефть и газ«Роснефть» бурение на шести участках в Баренцевом море планирует начинать после 2020 года-PRO ЗаконыНовые правила, новые заботы
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика