27 августа в Мурманске пройдёт Всероссийская акция «Ночь кино»

27 августа Мурманская область во второй раз присоединится к Всероссийской акции «Ночь кино», которая пройдёт более чем на двух с половиной тысячах площадок России. Акция проводится Фондом кино совместно с Министерством культуры Российской Федерации.

Торжественная церемония открытия акции состоится в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова в 19.30. Главным событием вечера станет показ 4 фильмов, которые были выбраны в ходе голосования на сайте информационного агентства ТАСС.

В Танцевальном зале в 19.00 для детей показ мультфильма «Снежная королева-3. Огонь и лед» (6+), режиссер Алексей Цицилин.

В 20.40 демонстрация киноленты «28 Панфиловцев» (12+), режиссеры Ким Дружинин и Андрей Шальоп. Лента я рассказывает о подвиге 28 бойцов 316-ой стрелковой дивизии под командованием генерала И.В. Панфилова.

В Фестивальном зале в 20.00 начнется показ комедии «Кухня. Последняя битва» (12+), режиссер Антон Федотов.

В 22.10 зрители перенесутся в 60-е года, в разгар холодной войны. Полнометражный художественный фильм «Время первых» (6+) режиссера Дмитрия Киселева расскажет о битве за первенство в космической гонке между СССР и США.

Также в заполярной «Кировке» участников акции всех возрастов ждет развлекательная программа, старт которой будет дан в 17.00.

Юные северяне смогут проявить свою фантазию в конкурсе рисунка на асфальте «Да здравствует кино!» и изобразить своих любимых мультипликационных героев. Кроме того, на площади перед Дворцом маленьких зрителей ждет игровая площадка «Большие друзья на свете – кино, взрослые и дети», во время которой ребята узнают много интересного о российском кинематографе и исполнят любимые песни.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека подготовила для мальчишек и девчонок программу «Солнечная, голубая, зеленая, живая – такого цвета моя планета!», посвященную Году экологии в России.

Кроме того, специалисты детско-юношеской библиотеки предложат ребятам принять участие в игре-загадке «Угадай-ка». Главными героями мероприятия станут экспонаты Музея театральной куклы библиотеки - персонажи кино и мультипликации.

Мурманский областной краеведческий музей представит выставку «Притяжение Севера». 12 планшетов представляют информацию о наиболее ярких событиях жизни северян, о достопримечательностях региона, археологических памятниках и памятниках архитектурного зодчества XVII-XVIII веков, северной природе, быте и культуре саамов и поморов.

Студия анимационного творчества «Яркое настроение» проведет волшебный мастер-класс по созданию мультфильма «Живые фигуры», где главными героями станут маленькие мурманчане.

Для «особых» гостей акции «Ночь кино» – незрячих и слабовидящих зрителей – будет организован просмотр фильма «Кука» с тифлокомментариями, которые позволяют даже полностью незрячим людям «увидеть» происходящее на экране (17.00, малая гостиная). В ходе беседы «Тифлокомментирование в России: история и современность» сотрудники Мурманской государственной областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих также расскажут всем желающим об истории появления тифлокомментирования в России.

Вход свободный.