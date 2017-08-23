СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроникиМурманск встречает атомный ледокол «50 лет Победы», завершивший уникальный рейс на Северный полюс
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика23.08.17 16:35

27 августа в Мурманске пройдёт Всероссийская акция «Ночь кино»

27 августа Мурманская область во второй раз присоединится к Всероссийской акции «Ночь кино», которая пройдёт более чем на двух с половиной тысячах площадок России. Акция проводится Фондом кино совместно с Министерством культуры Российской Федерации.

Торжественная церемония открытия акции состоится в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова в 19.30. Главным событием вечера станет показ 4 фильмов, которые были выбраны в ходе голосования на сайте информационного агентства ТАСС.

В Танцевальном зале в 19.00 для детей показ мультфильма «Снежная королева-3. Огонь и лед» (6+), режиссер Алексей Цицилин.

В 20.40 демонстрация киноленты «28 Панфиловцев» (12+), режиссеры Ким Дружинин и Андрей Шальоп. Лента я рассказывает о подвиге 28 бойцов 316-ой стрелковой дивизии под командованием генерала И.В. Панфилова.

В Фестивальном зале в 20.00 начнется показ комедии «Кухня. Последняя битва» (12+), режиссер Антон Федотов.

В 22.10 зрители перенесутся в 60-е года, в разгар холодной войны. Полнометражный художественный фильм «Время первых» (6+) режиссера Дмитрия Киселева расскажет о битве за первенство в космической гонке между СССР и США.

Также в заполярной «Кировке» участников акции всех возрастов ждет развлекательная программа, старт которой будет дан в 17.00.

Юные северяне смогут проявить свою фантазию в конкурсе рисунка на асфальте «Да здравствует кино!» и изобразить своих любимых мультипликационных героев. Кроме того, на площади перед Дворцом маленьких зрителей ждет игровая площадка «Большие друзья на свете – кино, взрослые и дети», во время которой ребята узнают много интересного о российском кинематографе и исполнят любимые песни.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека подготовила для мальчишек и девчонок программу «Солнечная, голубая, зеленая, живая – такого цвета моя планета!», посвященную Году экологии в России.

Кроме того, специалисты детско-юношеской библиотеки предложат ребятам принять участие в игре-загадке «Угадай-ка». Главными героями мероприятия станут экспонаты Музея театральной куклы библиотеки - персонажи кино и мультипликации.

Мурманский областной краеведческий музей представит выставку «Притяжение Севера». 12 планшетов представляют информацию о наиболее ярких событиях жизни северян, о достопримечательностях региона, археологических памятниках и памятниках архитектурного зодчества XVII-XVIII веков, северной природе, быте и культуре саамов и поморов.

Студия анимационного творчества «Яркое настроение» проведет волшебный мастер-класс по созданию мультфильма «Живые фигуры», где главными героями станут маленькие мурманчане.

Для «особых» гостей акции «Ночь кино» – незрячих и слабовидящих зрителей – будет организован просмотр фильма «Кука» с тифлокомментариями, которые позволяют даже полностью незрячим людям «увидеть» происходящее на экране (17.00, малая гостиная). В ходе беседы «Тифлокомментирование в России: история и современность» сотрудники Мурманской государственной областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих также расскажут всем желающим об истории появления тифлокомментирования в России.

Вход свободный.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаОбвал рождаемости в России: на детей не хватает денег, здоровья, желания
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утраВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееИдеи двухпартийной политической системы бродят по России
-Слово не воробей...Первый раз в горе
-Нам интересно Ваше мнение
21.08.17: Лидер КПРФ Геннадий Зюганов утверждает, что его партия подготовила программу «Десять шагов к достойной жизни», которые позволяют стране выйти из кризиса. А как вы считаете, сколько надо сделать шагов, чтобы мы зажили лучше?Проголосовало: 219 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Лада
23.08.17 13:37
Тем временем господин Толстых обосновался в столице нашей необъятной родины и разводит уже москвичей и гостей столицы через этот сайт http://inform-rielt.ru/ эту группу https://vk.com/club147665932 ну
Комментарий к новости:В Мурманске появилось мошенническое агентство недвижимости, или Простая схема зарабатывания денег от ООО «ИнСтар»
RostiK
23.08.17 08:54
Если Минэк так ошибся при сканировании, то и ВЦИОМ мог выдать ошибку за действительность, определяя рейтинг одобрения россиянами деятельности Путина в 81%. Возможно, там всего 11%.
Комментарий к новости:Россиянам обещают фруктово-овощное изобилие и дешевизну
Елена
23.08.17 00:51
Уважаемые, редакторы и журналисты, в конце эфира, было сказано, что УКСевжилсервис сообщило Вам, что горки и качели уже отремонтированы. Поясните пожалуйста УК севжилсервис пояснило по каким адресам п
Комментарий к новости:Телеканал «Арктик-ТВ» в социальной сети «ВКонтакте» составил рейтинг детских площадок Мурманска
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире21:30Новости. Информационная программа.22:00«Дом образцового содержания». Художественный сериал, 23 серия (16+)23:00«Международные новости». Информационная программа
-PRO ДеньгиДенег нет – россиянам не до зрелищ-PRO ВалютуКурс доллара вырос на 9 копеек, евро снизился почти на 3 копейки-PRO ЭнергетикуВ Ковдорском районе «отправили на пенсию» три десятка опор ЛЭП-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 24 августа-PRO Нефть и газДействия экологов около морских платформ очень похожи на разведку боем-PRO ЗаконыЗа платёжной дисциплиной в сфере ЖКХ в режиме онлайн будет следить государственная информационная система
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»
Яндекс.Метрика