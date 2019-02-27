27 февраля во всем мире отмечается Международный день полярного медведя – самого крупного наземного хищника

В Городской детской библиотеке «Мир Детства» Снежногорска стало доброй традицией проводить мероприятия, посвященные защите редких и красивых животных – белых медведей.

Для снежногорской детворы проведены часы интересных фактов «Короли Арктики». Юные почемучки узнали, что День полярного медведя придуман неслучайно: сегодня этот хищник крайне уязвим – его популяция стремительно уменьшается, на данный момент она составляет в России приблизительно 5-6 тысяч особей, а всего в мире их 25-30 тысяч. Ребята узнали о самых-самых интересных фактах из жизни белых мишек, об их потомстве. Вопросы викторины «Верю – не верю» приоткрыли многие тайны из жизни этих замечательных млекопитающих. Библиотекарь показал небольшой мастер-класс по изготовлению фигурки белого медвежонка.