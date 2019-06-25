27 июня в Мурманске будет запрещена парковка всех видов транспорта по улице Воровского

В Мурманске в связи с проведением общегородского инструктажа комплексных сил полиции Мурманского гарнизона будет запрещена парковка всех видов транспорта за исключением имеющего спецпропуска установленного образца по улице Воровского, от проспекта Ленина до улицы Софьи Перовской- с 00 до 17 часов 27 июня.

Кроме того, на указанном участке, будет запрещено движение всех видов транспорта, за исключением имеющего спецпропуска установленного образца -с 8 до 17 часов 27 июня.