27-летняя жительница Кандалакши украла у соседки деньги

В дежурную часть с заявлением о краже обратилась местная жительница 1992 года рождения. По словам заявительницы, из ее квартиры были похищены накопленные денежные средства в сумме 25 тысяч рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Оперативники, опросив потерпевшую, выяснили, что у нее имеются основания подозревать в краже свою знакомую, проживающую в этом же доме. За несколько дней до обнаружения кражи никто, кроме соседки, к заявительнице в квартиру не приходил.

Сотрудниками полиции по месту жительства была задержана 27-летняя подозреваемая, которая созналась в содеянном. Молодая женщина рассказала полицейским, что иногда заходит к потерпевшей в гости и знает, где та хранит денежные средства. Несколько дней назад она зашла к соседке и воспользовавшись тем, что за ее действиями никто не наблюдает, совершила хищение. Почти все украденные деньги злоумышленница потратила на собственные нужды.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ, избрана мера пресечения - подписка о невыезде. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.