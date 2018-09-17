27 рыбин на 21 рыболова – на озере Плесозеро прошло открытое первенство Мурманской области по лову рыбы на спиннинг

В прошедшую субботу в районе Кандалакши на озере Плесозеро прошло открытое первенство Мурманской области по лову рыбы на спиннинг с берега. В необычном соревновании приняли участие 21 рыболов-спортсмен из Мурманска, Кандалакши, Полярных Зорь, Апатитов и Ковдора.

Уже через пять минут после старта Александр Лапушкин в третьем секторе вылавливает первую рыбину. В дальнейшем в течении трёх часов шла упорная борьба, все рыболовы до последней минуты надеялись на удачную поклевку.

В итоге места распределились следующим образом: 1 место занял Ваулин Данила с результатом 6 рыбин, у него же и самая крупная - хариус 580 грамм; 2 место занял Бакулин Александр - у него поймано 4 рыбины и 3 место у Нюганена Кирилла, который тоже поймал 4 рыбины, но уступил Александру по весу.

Всего участниками было поймано 27 рыбин.

За победу боролась и единственная девушка среди участников - Людмила Киреева из Ковдора, которая в итоге обошла в улове многих мужчин.