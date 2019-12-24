Мурманская область. Арктика24.12.19 10:25
2,7 тонны конечностей камчатского краба изъяты в подпольном цехе в Мурманске
Пограничным управлением ФСБ России по западному арктическому району в Мурманске пресечена противоправная деятельность группы лиц по переработке незаконно добытых морских биологических ресурсов.
В ходе обследования подпольного цеха, оборудованного в нежилом строении, было обнаружено и изъято более 2,7 тонны конечностей камчатского краба.
По предварительной оценке нанесенный ущерб водным биологическим ресурсам составляет порядка 12 млн рублей.
Проводится разбирательство, по результатам которого будет принято процессуальное решение, сообщает Центр общественных связей ФСБ России.
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