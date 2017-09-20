274 юных спортсмена приняли участие в XXI Спартакиаде учащихся образовательных учреждений города атомщиков
18 сентября на стадионе г.Полярные Зори состоялись соревнования по легкоатлетическому бегу XXI Спартакиады учащихся образовательных учреждений города и по программе Президентских соревнований.
В соревнованиях приняли участие 274 юных спортсмена из всех школ города и посёлка Африканда, а так же студенты 1 и 2 курсов Полярнозоринского энергетического колледжа. Учащиеся соревновались на дистанции 400 метров.
По итогам соревнований победителями в своих параллелях стали:
3 классы Елизавета Лывина (СОШ № 4) и Максим Алейник (СОШ № 4);
4 классы Александра Махунова (СОШ № 4) и Юрий Баранов (гимназия);
5 классы Виктория Малышева (гимназия) и Кирилл Мережин(СОШ № 3);
6 классы Алёна Позднякова (СОШ № 4) и Илья Подоляко (гимназия);
7 классы Ева Каминская (СОШ № 4) и Андрей Захарченко (гимназия);
8 классы Валерия Горцева (гимназия) и Максим Боткин (гимназия);
9 классы Дарья Серёжкина (СОШ № 4) и Даниил Бодров (ООШ № 1);
10 классы Виктория Полякова (гимназия) и Никита Дербин (гимназия);
11 классы Полина Щербакова (гимназия) и Павел Самусенко (СОШ № 4).
Победители и призёры соревнований были награждены грамотами и медалями от отдела по физической культуре и спорту.