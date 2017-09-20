274 юных спортсмена приняли участие в XXI Спартакиаде учащихся образовательных учреждений города атомщиков

18 сентября на стадионе г.Полярные Зори состоялись соревнования по легкоатлетическому бегу XXI Спартакиады учащихся образовательных учреждений города и по программе Президентских соревнований.

В соревнованиях приняли участие 274 юных спортсмена из всех школ города и посёлка Африканда, а так же студенты 1 и 2 курсов Полярнозоринского энергетического колледжа. Учащиеся соревновались на дистанции 400 метров.

По итогам соревнований победителями в своих параллелях стали:

3 классы Елизавета Лывина (СОШ № 4) и Максим Алейник (СОШ № 4);

4 классы Александра Махунова (СОШ № 4) и Юрий Баранов (гимназия);

5 классы Виктория Малышева (гимназия) и Кирилл Мережин(СОШ № 3);

6 классы Алёна Позднякова (СОШ № 4) и Илья Подоляко (гимназия);

7 классы Ева Каминская (СОШ № 4) и Андрей Захарченко (гимназия);

8 классы Валерия Горцева (гимназия) и Максим Боткин (гимназия);

9 классы Дарья Серёжкина (СОШ № 4) и Даниил Бодров (ООШ № 1);

10 классы Виктория Полякова (гимназия) и Никита Дербин (гимназия);

11 классы Полина Щербакова (гимназия) и Павел Самусенко (СОШ № 4).

Победители и призёры соревнований были награждены грамотами и медалями от отдела по физической культуре и спорту.