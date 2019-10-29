279 суток - на Кольской АЭС завершилась ремонтная кампания

Второй энергоблок самой северной в Европе атомной станции был включён в сеть 26 октября после завершения планово-предупредительного ремонта, продолжавшегося 279 суток.

Основное направление проведенных работ – повышение безопасности. С этой целью на энергоблоке № 2 произведено обновление систем диагностики и контроля, установлена современная цифровая аппаратура и новые программно-технические комплексы, повышена сейсмическая устойчивость реакторной установки, а также уложено более 350 км силового и контрольного кабеля и порядка 7 км новых трубопроводов различного диаметра.

В ремонтной кампании были задействованы специалисты всех основных структурных подразделений Кольской АЭС, а также более 300 сотрудников подрядных организаций.

«Всем огромное спасибо за квалифицированную работу, высокий уровень организации и ответственное отношение к делу. Завершение ремонтных работ – важнейший этап модернизации энергоблока № 2, направленной на продление его эксплуатации до 2034 года», – отметил директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

В настоящее время все четыре энергоблока Кольской АЭС находятся в работе.