28 августа – опять взрывают, опять дороги перекрывают

28 августа с 8.00 до 9.00 в связи с проведением взрывных работ будет перекрыто движение по автомобильной дороге Мишуково - Снежногорск (район км 3+000 - км 4+500).

Завтра же с 15.00 до 16.00 в рамках строительства объекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла» будут производиться взрывные работы на автодороге Мурмаши - ж.-д. ст. Пяйве (район км 9 - км 10).