28 февраля в столице Заполярья стартовал квест по городскому ориентированию «18 мгновений весны»
Организатором соревнований при поддержке администрации города Мурманска, Объединения молодёжных центров, Мобильного центра «Большая перемена» выступил Общероссийский народный фронт.
Название игры перекликается с днем выборов президента Российской Федерации — 18 марта, а также со знаменитым фильмом «17 мгновений весны», главным героем которого является советский разведчик. Своего рода разведчиками предлагается побыть и участникам игры, которым за ограниченный период времени предстоит по порядку выполнить задания в городских локациях. В Мурманске участникам будут направлены загадки из дневника Штирлица об объектах, которые появились в столице Заполярья за последние 18 лет.
— С помощью игры граждане увидят то, что их окружает, обратят внимание на изменения, произошедшие в их городах. Они сравнят то, что было сделано в стране, и то, что ещё предстоит сделать. А главным, решающим мгновением не только для участников игры, но и для всего населения станет 18 марта — день, когда каждый из нас приблизит то самое мгновение, в котором определит свое будущее, — рассказал член Центрального штаба Народного фронта, депутат Госдумы Александр Васильев.
Задача участников — набрать как можно больше баллов за выполнение заданий. На результат будет влиять и скорость решения заданий. Всего предусмотрено 10 игр — по одной в сутки: 28 февраля, 1, 2, 5, 6, 12, 13, 14, 15 и 16 марта. Подключиться к акции можно в любой день. Игры проходят в вечернее время.
В заключительный день квеста — 17 марта состоится суперигра, за которую будет начисляться в полтора раза больше баллов. Победитель определится по сумме итогов суперигры и лучших результатов любых четырех игр из девяти предшествующих.
Чтобы принять участие в квесте, необходимо пройти регистрацию с помощью телеграм-бота @code18mv_bot. Задания будут рассылаться через специальный телеграм-канал t.me/onf18mv_murmansk. Найденные коды, которые представляют собой набор букв и цифр, участники игры текстовым сообщением отправляют в чат-бот, время выполнения фиксируется автоматически.
При подведении итогов игр будут определены призеры в разных номинациях: самый быстрый игрок, самый активный, лучшая команда и так далее. Награждение состоится 17 марта.