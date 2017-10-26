28-летний мурманчанин угрожал своей матери убийством

В полицию Мурманска за помощью обратилась 50-летняя женщина. Она пояснила, что в ходе конфликта на бытовой почве ее сын неоднократно высказывал угрозы убийством в ее адрес.

Сотрудники полиции, опросив потерпевшую, установили, что сын угрожал ей, демонстрируя отвертку в качестве оружия. В создавшейся ситуации поступившие словесные угрозы она восприняла как реально осуществимые.

Соседи подтвердили, что в квартире в дневное время суток происходил конфликт. Сотрудниками службы участковых уполномоченных отдела полиции по Мурманску был установлен 28-летний неработающий житель Мурманска. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за кражу. Подозреваемого доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В содеянном он признался.

Дознавателем отдела полиции по Мурманску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.