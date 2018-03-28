28 марта - в России национальный день траура

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении траура в среду, 28 марта, в связи с гибелью людей в результате пожара в Кемерове. В документе говорится о постановлении главы государства в День траура на всей территории страны приспустить государственные флаги РФ, правительству РФ совместно с органами государственной власти субъектов РФ поручено принять необходимые меры по оказании помощи семьям погибших и пострадавшим.

Кроме того, учреждениям культуры и телерадиокомпаниям предложено отменить развлекательные мероприятия и передачи в день траура.

Архитектурно-художественная подсветка телебашен государственного оператора ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) будет отключена 28 марта в знак траура по жертвам пожара в Кемерово.

Как сообщили в пресс-службе РТРС, до 6 часов утра по местному времени на всех башнях останутся включенными только сигнальные огни для обеспечения движения самолётов. В частности, с 20.00 вторника отключена подсветка на Останкинской телебашне в Москве. Погаснут телебашни в Мурманске, Санкт-Петербурге, Белгороде, Красноярске, Оренбурге, Якутске и ещё 32 регионах России.

Телеканалы и радиостанции «Газпром-медиа» в день общероссийского траура по погибшим в Кемерово, 28 марта, откажутся от рекламы и изменят сетку вещания. Эфирные телеканалы холдинга - НТВ, ТНТ, Матч ТВ, ТВ-3, Пятница!, ТНТ4, 2х2 и Супер отменят рекламу в эфире и показ развлекательных и юмористических программ. Матч ТВ, в частности, исключил из сетки вещания развлекательные проекты «Футбольное столетие» и «Россия футбольная».

Радиостанции Авторадио, Energy FM, Юмор FM, Like FM, радио Romantika, Relax FM, Comedy Radio, Эхо Москвы, Детское радио также убирают из эфира рекламные блоки и меняют сетку вещания, снимают развлекательные программы, рубрики, розыгрыши.

Редакция «Арктик-ТВ» тоже пересмотрела сетку вещания, исключив из программы на 28 марта все развлекательные фильмы и программы.

Напомним, пожар в Кемерове произошёл 25 марта на четвертом этаже ТЦ «Зимняя вишня». По последним данным, жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребёнок. Госпитализированы 15 человек. Есть также информация о пропавших без вести, но их число разнится.

Правительство РФ уже приняло решение об оказании помощи семьям погибших в размере 1 млн рублей, аналогичные выплаты произведут и власти Кемеровской области.