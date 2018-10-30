28 пятиклассников из Полярного пополнили ряды Юнармии

В средней школе № 2 исторической базы Краснознамённого Северного флота – города воинской славы Полярного состоялся приём в ряды юнармейского движения учащихся 5 класса.

Торжественная церемония состоялась в актовом зале, куда были приглашены юнармейцы из старших классов, родители, педагоги и представители Краснознамённой Кольской флотилии разнородных сил Северного флота. В праздничной обстановке ребята произнесли клятву юнармейцев. Затем офицер флотилии капитан 3 ранга Андрей Гридневский вручил пятиклассникам красные береты и знамя Юнармии, поздравил ребят с значимым событием и пожелал им с гордостью нести звание юнармейца.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, численность юнармейского отряда города Полярного увеличилась на 28 пятиклассников. Теперь звание юнармейца носят 196 полярнинских школьников. На следующей неделе в юнармейское движение вступят учащиеся школы № 1 им. М. Погодина и Гимназии.