28 рублей - областной суд оставил без изменения стоимость проезда в общественном транспорте Мурманской области

Мурманским областным судом с участием прокурора рассмотрен административный иск пПАО «Мурманскавтотранс» к комитету по тарифному регулированию Мурманской области о признании недействующими абзаца 3 и абзаца 4 пункта 3.2.13 и пункта 3.2.15 Методических указаний по формированию тарифов на перевозку пассажиров и багажа транспортом общего пользования, утвержденных приказом Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 9 сентября 2016 года № 72, и не подлежащими применению с 20 декабря 2016 года.

В обоснование требований акционерное общество указало, что при принятии оспариваемого нормативного акта не были учтены основные принципы государственного регулирования цен, оспариваемые положения нормативного правового акта не соответствуют статье 790 Гражданского кодекса Российской Федерации и приняты без учёта баланса экономических интересов ПАО «Мурманскавтотранс», что нарушает права и законные интересы предприятия.

Административный истец полагал, что стоимость проезда в общественном транспорте в сумме 28 рублей за одну поездку мала и хотел её увеличения.

В ходе судебного разбирательства установлено, что постановлением комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 20 декабря 2016 года № 56/26 установлены тарифы на перевозку пассажиров и багажа автомобильным и электрическим транспортом общего пользования с 1 января 2017 года, по которым: разовая поездка в городском сообщении определена в размере 28 рублей; проезд пассажиров за каждый километр пути в пригородном сообщении составил 2,80 рубля; проезд пассажиров за каждый километр пути в междугороднем сообщении - 3,46 рубля.

28 декабря 2016 года между ПАО «Мурманскавтотранс» и Министерством транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области был заключен договор о транспортном обслуживании населения автомобильным транспортом общего пользования на межмуниципальных маршрутах регулярных пассажирских перевозок на территории Мурманской области со сроком действия с 01 января 2017 года до 31 декабря 2019 года, по которому ПАО «Мурманскавтотранс» как перевозчик принял на себя обязательства по осуществлению перевозок автомобильным транспортом на маршрутах регулярных пассажирских перевозок на территории Мурманской области.

Исследовав материалы дела, представленные сторонами доказательства, установив юридически значимые обстоятельства, судом установлено, что оспариваемые административным истцом положения Методических указаний не противоречат требованиям федерального и регионального законодательства, имеющим большую юридическую силу, соответствуют основным принципам государственного регулирования цен и не влекут нарушение прав административного истца как перевозчика.

Решением Мурманского областного суда от 24 апреля 2017 года в соответствии с заключением прокурора в удовлетворении административного искового заявления Публичного акционерного общества «Мурманскавтотранс» к Комитету по тарифному регулированию Мурманской области о признании не действующими абзаца 3 и абзаца 4 пункта 3.2.13 и пункта 3.2.15 Методических указаний по формированию тарифов на перевозку пассажиров и багажа транспортом общего пользования, утвержденных приказом Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 9 сентября 2016 года № 72 (в ред. приказа комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 10 октября 2016 года № 79/1), и не подлежащими применению с 20 декабря 2016 года отказано.

Решение суда не вступило в законную силу.