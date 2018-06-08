Региональная комиссия по качеству Мурманской области утвердила итоги XXI регионального конкурса «Лучшие товары и услуги Мурманской области 2018 года».

В конкурсе приняли участие 21 предприятие и организация, представившие 34 наименования продукции и услуг: 17 – продовольственной продукции, 16 – услуг для населения и 1 – продукции производственно-технического назначения. География товаропроизводителей этого года: Мурманск, Североморск, Апатиты, Кольский район, Кировск, Полярные Зори, Кандалакша.

По результатам 28 товаров и услуг признаны лауреатами конкурса с правом представлять регион в федеральном этапе Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России».

Наибольшее количество заявок на конкурс поступило в номинациях «Продовольственные товары» и «Услуги для населения». Звание лауреатов получила продукция предприятий, известных всем жителям нашей области: МПЗ «Окраина», «Хлебопек», Апатитский молочный комбинат, «Полар», Молочный завод г. Североморск, «Полярис».

В номинации «Услуги для населения» в этом году представлен широкий спектр услуг. С услугами здравоохранения выступили Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина и Мурманский многопрофильный центр им. Н.И. Пирогова, социальные услуги представили КЦСОНы из г. Полярные Зори и г. Апатиты, Мурманский центр социальной помощи, Детская деревня – SOS Кандалакша, образовательные - Академия Охраны, детский сад № 44, Мурманскавтотранс, Мурманский индустриальный колледж. Учреждения культуры также не остались в стороне – Североморская библиотечная система и Мурманская областная универсальная научная библиотека представили информационные технологии в библиотечном деле.

Участники продемонстрировали высокое качество своих товаров и услуг, представили системы управления, действующие на предприятиях и в организациях, используемые технологии, социальные гарантии для работников, мероприятия по охране труда, ресурсо- и энергосбережению, рекламному сопровождению, благотворительную деятельность.

Конкурсанты, продукция которых удостоена званий лауреата и дипломанта конкурса, получили право использовать Знак конкурса на маркировке продукции и в рекламно-информационных целях в течение двух лет.

Лауреатам предоставлено право представлять нашу область в федеральном этапе Конкурса Программы «100 лучших товаров России».