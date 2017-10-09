«Моржи» «хапнули адреналина» на ледяной дистанции в 101 метрВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Мужчины – принцы, или Сказочные герои рядом с очаровательными женщинами
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика09.10.17 18:12

280 млн рублей выделено в этом году на реконструкцию местных автомобильных дорог

На оперативном совещании в правительстве Мурманской области под председательством первого заместителя губернатора Алексея Тюкавина обсудили завершение кампании 2017 года по ремонту муниципальных автомобильных дорог. 
Протяженность местных автомобильных дорог Мурманской области составляет более 1157 километров. В 2017 году на конкурсной основе 20 муниципальным образованиям региона предоставлены субсидии на софинансирование дорожной деятельности в размере 283 млн рублей. 18 муниципалитетов ремонты завершили. В с.п. Ловозеро и г. Полярные Зори работы находятся на стадии завершения. 

«В рамках исполнения государственной программы по развитию туризма почти закончена кольцевая развязка при въезде в Кировск. Есть небольшие недоделки по установке освещения, которые на этой неделе будут устранены», – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Дмитрий Соснин. 

Кроме того, в рамках государственной программы Мурманской области «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона» Мурманску в 2017 году предоставлена субсидия на софинансирование расходных обязательств по осуществлению функций административного центра области, в части дорожной деятельности, в размере 233,8 млн рублей, указанные средства освоены на 63%. 

Также в 2017 году Министерством транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области предоставлены субсидии ЗАТО г. Североморск и г.п. Кандалакша в размере 48 млн рублей на софинансирование реконструкции двух мостов.

По словам главы Североморска Владимира Евменькова, из-за нехватки оборудования и материалов у подрядчика работы по реконструкции моста в этом году вряд ли будут закончены. Взамен организована резервная схема движения. 

Как доложил глава администрации Кандалакши Владимир Задворных, контракт на реконструкцию моста через р. Колвица был заключен только 14 августа 2017 года, несмотря на это подрядчик планирует завершить ремонт в декабре. 

Первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин порекомендовал главам обратиться к своим коллегам из других муниципалитетов, которые имеют опыт по реконструкции мостов.

«Прошу министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области поставить эти объекты на особый контроль, чтобы в случае задержки можно было оказать помощь муниципалитетам», – резюмировал Алексей Тюкавин. 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаРыба ищет, где глубже, а российские пенсионеры уходят «в тень»
-ФоторепортажПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утра
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееВ Североморске выбирают главу ЗАТО
-Слово не воробей...Для депутата родной муниципалитет - собственный дом
-Нам интересно Ваше мнение
29.09.17: Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время визита в Свято-Троицкий Никольский женский монастырь Ташкента призвал монахов быть примером для всех верующих. А как Вы считаете, кто может быть идеалом в мирской и духовной жизни россиян?Проголосовало: 399 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Анна Радева
09.10.17 15:35
В доме 45 по улице Буркова (последний подъезд кв.65 - 88) сложилась аварийная ситуация - прохудилась канализация настолько, что от вони жить невозможно совсем. Сейчас ещё мы можем открывать окна в под
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
Алексей
07.10.17 17:17
ТЖС "Комарова 125" г. Челябинск уже 4 года "грабит" жителей МКД. Денежные средства растрачиваются на зарплату "мёртвых душ" (в штате ТСЖ числится более 20 человек) и всевозможные ликвидации "аварий",
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
Валентина
06.10.17 14:44
А почему на Книповича, 22 нет горячей воды уже скоро как месяц? *** Желательно с этим вопросом обращаться в управляющую компанию или в службу 051. Редакция на такие вопросы не отвечает. На УК могу
Комментарий к новости:Плановые отключения в Мурманске на 6 октября
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире21:00«Международные новости». Информационная программа21:30Новости. Информационная программа.22:00«Адмиралъ». Художественный сериал, 5 серия (16+)
-PRO ДеньгиКуриные яйца установили рекорд по росту цен за семидневку-PRO ВалютуКурс доллара вырос на 18 копеек, евро снижается на 24 копейки-PRO ЭнергетикуВ период подготовки к зиме в Колэнерго отремонтировано более 500 км линий электропередачи-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 9 октября-PRO Нефть и газ3-8 долларов за баррель - себестоимость добычи нефти в России-PRO ЗаконыГрядущее решение о повышении МРОТ до уровня прожиточного минимума следует увязывать с предстоящими президентскими выборами
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика