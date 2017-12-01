Сегодня депутаты Совета депутатов города Мурманска посетили мурманский международный лицей, чтобы поздравить победителей муниципального этапа соревнований по выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

282 обучающихся в возрасте от 7 до 17 лет боролись за право быть лучшими в своих возрастных группах. Разыгрывались личное и командное первенства. Ребята и педагоги испытали себя в челночном беге, подтягивании на перекладине, прыжках в длину с места, прыжках через нарты и других дисциплинах.

— Такие состязания проводятся среди учащихся общеобразовательных учреждений Мурманска каждый ноябрь. В муниципальном этапе соревнований принимали участие наиболее подготовленные, физически развитые ребята, которых по итогам внутришкольных отборов учителя физической культуры сформировали в команды, — рассказала главный специалист отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав несовершеннолетних Комитета по образованию Елена Тимохова.

Состязания проходили на базе МБОУ г. Мурманска «Мурманский международный лицей». Для судейства соревнований были приглашены специалисты муниципального центра тестирования ГТО, что дало возможность при соблюдении всех требований выполнения норм Комплекса официально засчитать полученные результаты участников, а ребятам получить заслуженный значок.

— По итогам соревнований будет скомплектована сборная команда города Мурманска для участия в региональном этапе соревнований ВФСК ГТО, который пройдёт в декабре текущего года в городе Мончегорске, — рассказала заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Тамара Прямикова. — Надеюсь, наши ребята вернутся оттуда победителями.

Основными задачами соревнований являются пропаганда многоборья ГТО и здорового образа жизни среди обучающихся, гражданско-патриотическое воспитание.