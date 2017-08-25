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Мурманская область. Арктика25.08.17 09:09

29 августа жители флотской столицы будут обсуждать проект «Формирование комфортной городской среды»

Глава администрации Ирина Норина провела рабочее совещание по вопросам приём заявок от граждан о включении дворовых и общественных территорий в программу формирования комфортной городской среды на период 2018-2022 годов.

В совещании приняли участие специалисты комитета по развитию городского хозяйства и отдела архитектуры и градостроительства администрации флотской столицы. Рабочее обсуждение вопросов приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»  в рамках круглого стола с участием жителей муниципального образования запланировано на 29 августа.

Напоминаем, что в Мурманской области в январе 2017 года был дан старт приоритетного проекта в рамках национальной программы «Формирование комфортной городской среды». В Мурманской области в национальном проекте принимают участие 29 муниципальных образований. Среди них и ЗАТО г. Североморск. Общий объем финансирования на реализацию приоритетного проекта в ЗАТО г.Североморск в 2017 году составляет 12, 9 млн рублей. На 2017 год в качестве обязательного минимума были определены работы по обустройству дворовых и общественных территорий. В ЗАТО г. Североморск в этом году в рамках приоритетного проекта будут благоустроены придомовые территории многоквартирных домов 2 и 4 по ул. Школьная и многоквартирных домов 8, 9, 9а по ул. Героев-североморцев в н.п. Североморск-3 и общественная территория - площадка для проведения поселковых праздников в пгт.Сафонова.

Ключевая цель проекта – обеспечение комплексного развития современной городской инфраструктуры.

Создание современной городской комфортной среды позволит повысить эстетический облик придомовых и общественных территорий муниципалитета, а следовательно, уровень комфортности проживания в нем и качество жизни населения.

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Последние комментарии

Владимир
25.08.17 09:09
А еще бы Сысоеву посетить лестницу-спуск с площади Нахимова. Сколько денег не тратят на ее ремонт, а через месяц ступеньки разваливаются. Да школу неплохо бы посетить. Заросла. И фасад обшарпан. Трудн
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Из далека
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Мария
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