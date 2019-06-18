29 июня в Кировске впервые стартует фестиваль «Полярный день»

До 7 июля ежедневно в городе будут проходить масштабные мероприятия. В рамках «Полярного дня» 29 июня состоится инвестиционный форум, на котором обсудят создание ремонтно-сервисного центра по обслуживанию горной техники и развитие туристического потенциала Кировска.

Центральная лестница города превратится в «Курортный бульвар», где состоятся фестиваль национальных искусств, праздник уличных театров и откроется город мастеров. На «бульваре» будет звучать музыка, пройдут мастер-классы.

Фестиваль «Полярный день» приглашает гостей поиграть в снежки в разгар лета, увидеть показательные выступления по гребле на сапах, принять участие в вечеринке в стиле хип-хоп, в массовой йога практике, обучиться живописи.

В программе фестиваля – веломарафон, беговой марафон и горный кроссфит. В «Полярный день» в Кировске сварят самую большую уху и пригласят гостей пройти по туристическим маршрутам.

С 5 по 7 июля в Хибинах будет звучать рок. В «Полярный день» состоится рок-фестиваль, хэдлайнерами которого станут группы «ПилОт», «7Б» и Игорь Растеряев.