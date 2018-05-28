29-летняя мурманчанка не хотела возвращать долг знакомому

В дежурную часть полиции обратился 41-летний житель Мурманска с заявлением о совершенном в отношении него мошенничестве. Потерпевший рассказал полицейским о том, что полтора месяца назад ранее знакомая ему девушка попросила у него в долг денежную сумму в размере 60 тысяч рублей. Заявитель выполнил просьбу, однако девушка в установленные сроки путем обмана и злоупотребления доверием не вернула деньги, а после нескольких звонков и вовсе перестала выходить на связь.

В ходе специальных мероприятий по подозрению в совершении мошенничества сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 2 УМВД России по г. Мурманску была установлена ранее не судимая 29-летняя местная жительница.

Злоумышленница призналась в содеянном. Причиненный потерпевшему ущерб был частично возмещен. Ему было возвращено 44 тысячи рублей.

Как сообщает УМВД России по Мурманской области, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальное наказание за совершение данного преступления - лишение свободы на срок до 5 лет. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.