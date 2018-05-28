Сборная команда Мурманской области разгромила скандинавов со счётом 10:1ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Многогранность человеческих возможностей – 12-летний парикмахер и 92-летний тренер
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика28.05.18 07:10

29-летняя мурманчанка не хотела возвращать долг знакомому

В дежурную часть полиции обратился 41-летний житель Мурманска с заявлением о совершенном в отношении него мошенничестве. Потерпевший рассказал полицейским о том, что полтора месяца назад ранее знакомая ему девушка попросила у него в долг денежную сумму в размере 60 тысяч рублей. Заявитель выполнил просьбу, однако девушка в установленные сроки путем обмана и злоупотребления доверием не вернула деньги, а после нескольких звонков и вовсе перестала выходить на связь.

В ходе специальных мероприятий по подозрению в совершении мошенничества сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 2 УМВД России по г. Мурманску была установлена ранее не судимая 29-летняя местная жительница.

Злоумышленница призналась в содеянном. Причиненный потерпевшему ущерб был частично возмещен. Ему было возвращено 44 тысячи рублей.

Как сообщает УМВД России по Мурманской области, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальное наказание за совершение данного преступления - лишение свободы на срок до 5 лет. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаЦена билета на автобус будет разной
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
21.05.18: Новое правительство России, сформированное 18 мая, соберется на своё первое заседание 22 мая. Каких решений вы ожидаете от наших рулевых экономики страны?Проголосовало: 206 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Юляша Буракаша из Простоквашино.
23.05.18 17:00
Блогер Варламов показал, какова РЕАЛЬНАЯ ситуация в городе. Факт! Но л****ые местные СМИ (ГТРК МУРМАН) этого якобы не замечают. * - купюры внесла редакция.
Комментарий к новости:Мэр Мурманска отчитался перед депутатами
Юрий
23.05.18 11:49
Вызывает сожаление использование в качестве "эксперта" человека, который говорит, а вдруг на борту дизель-электрической подводной лодки будет ядерная энергетическая установка. Заявления вначале о том,
Комментарий к новости:РАМКИ ЗАКОНА: Во флотской столице подводную лодку режут на металлолом «под окнами» горожан
Сергей
23.05.18 02:01
ладно тут из мухи слона делать, у кого не спроси , что в вагончике людей, что просто рыбаков, все говорят ничего, пусто, только на третий или 4 день слух пошёл что кто то что то поймал
Комментарий к новости:На реке Кола открыли сезон сёмужной ловли
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире11:05«Tele Travel». Информационная программа (12+)11:35«Открытая студия». Тематическая программа (12+)12:05«Улицы разбитых фонарей-7». Художественный сериал, 24 серия (16+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области суммарная задолженность по заработной плате увеличилась на 19%-PRO ВалютуМировые цены на нефть играют против рубля-PRO ЭнергетикуВерховный суд Российской Федерации подтвердил легитимность действий комитета по тарифному регулированию Мурманской области-PRO ЖКХПрокуратура нашла нарушения в работе мончегорских управляющих компаний-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыПенсионные страдания: депутаты Госдумы предложили не ограничивать сумму зарплаты, с которой платятся страховые взносы в пенсионную систему
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика