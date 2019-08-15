29 медицинских организаций Мурманской области получили новое серверное и компьютерное оборудование
Изменения в системе здравоохранения области, инициированные главой региона Андреем Чибисом, коснулись и информационно-технического обеспечения медицинских организаций.
Благодаря досрочно выполненным условиям государственного контракта учреждения региона уже начали использовать новую современную вычислительную технику для обработки и хранения информации, а также обеспечения дополнительными автоматизированными рабочими местами медицинских работников.
С целью модернизации информационно-технической инфраструктуры здравоохранения региона в 29 медицинских организаций Мурманской области было поставлено новое серверное и компьютерное оборудование.
Своевременное оснащение учреждений здравоохранения современной компьютерной техникой позволит обеспечить оперативный доступ медицинских специалистов к необходимым цифровым ресурсам.