29 выпускников медицинских вузов зачислены в ординатуру для подготовки к работе в Мурманской области

Министерство здравоохранения Мурманской области продолжает реализацию антикризисного плана в медицине. Так, в июле и августе ведомством были заключены договоры с выпускниками медицинских вузов на подготовку по программам ординатуры. Зачисление на продолжение обучения осуществлялось на основании результатов первичной аккредитации выпускников.

По итогам испытаний в число ординаторов, обучающихся на целевой основе для Мурманской области, зачислено 29 человек: 28 специалистов проходят подготовку в Санкт-Петербурге, 1 – в Архангельске. В их числе будущие нейрохирурги, сердечно-сосудистые хирурги, офтальмологи, гематологи, неврологи, акушеры-гинекологи, рентгенологи, анестезиологи-реаниматологи и онкологи.

После окончания ординатуры в 2021 году молодые специалисты приступят к работе в медицинских учреждениях Мурманской области.