29 января заканчивается третий этап заявочной кампании для получения квот на инвестиционные цели
Росрыболовство напоминает, что 29 января 2019 года заканчивается третий этап заявочной кампании для получения квот на инвестиционные цели.
По итогам отбора инвестиционных проектов в сфере судостроения и переработки будут распределяться объёмы водных биоресурсов, оставшиеся после завершения первого этапа закрепления инвестквот. Речь идёт о долях квот трески и пикши на Северном бассейне, а также минтая, сельди, донно-пищевых видов рыб на Дальнем Востоке.
Инвестквоты выделяются почти под все объекты инвестиций: крупно-, средне-, малотоннажные суда, траулер-свежьевик, ярусолов, перерабатывающие заводы разной мощности. По результатам проведенных двух этапов заявочной кампании закреплены инвестквоты для строительства 33 судов и 22 перерабатывающих заводов для Северного и Дальневосточного бассейнов. Проекты находятся на разной стадии реализации.
Например, для рыбопромышленников Северного бассейна инвестквоты выделены под: объект инвестиций типа З (траулер-процессор длиной свыше 80 метров для Северного рыбохозяйственного бассейна) – треска/пикша; объект инвестиций типа И (траулер-процессор длиной свыше 55 метров для Северного рыбохозяйственного бассейна) – треска/пикша; объект инвестиций типа К (ярусолов-процессор длиной свыше 55 метров для Северного рыбохозяйственного бассейна) – треска/пикша; объект инвестиций типа Л (траулер-свежьевик длиной свыше 30 метров для Северного рыбохозяйственного бассейна) – треска/пикша.
Механизм инвестквот направлен на привлечение инвестиций в отрасль для масштабного обновления производственной базы российского рыбохозйственного комплекса. Это позволит значительно повысить эффективность рыбодобывающего сектора, конкурентоспособность отечественного рыбопромыслового флота, и, соответственно, российской рыбной продукции на мировом рынке.