3-8 долларов за баррель - себестоимость добычи нефти в России

Себестоимость добычи нефти в России составляет 3-8 долларов за баррель, сообщил заместитель министра энергетики России Антон Инюцын. «За счёт низкой себестоимости добычи нефти, 3-8 долларов за баррель, и роста глубины переработки с 70 до 80% (а на ряде НПЗ – выше 98%) наша ресурсная база остаётся одной из самых конкурентоспособных в мире», - приводятся слова заместителя министра в официальном журнале «Российской энергетической недели».

По словам Инюцына, в 2016 году Россия не только сохранила лидерство по поставкам газа на мировых рынках, где ее доля составила 20%, но и вернула первое место по поставкам жидких углеводородов, экспортировав 12% нефти и 9% нефтепродуктов.

«Основные вызовы для российского ТЭК связаны с технологическим отставанием и ограниченным доступом к финансовым ресурсам, в том числе и из-за санкций. Стратегия состоит в том, чтобы наращивать технологическое сотрудничество с партнерами из стран АТР и других регионов, не присоединившихся к санкциям, создавать с ними инвестиционные фонды для финансирования крупных проектов, организовать импортозамещение критически важного оборудования», - подчеркнул Инюцын., пишет 1prime.ru.

В марте этого года министр энергетики РФ Александр Новак сообщал, что Россия располагает разведанными запасами нефти и газа на срок более 50 лет, а себестоимость нефтедобычи составляет 10-15 долларов за баррель.

В марте 2016 года замминистра энергетики Кирилл Молодцов говорил, что себестоимость добычи барреля нефти в РФ составляет в среднем около 2 долларов, по трудноизвлекаемым запасам и шельфовым проектам - 20 долларов. В свою очередь, глава «Роснефти» Игорь Сечин сообщал, что себестоимость добычи нефти на месторождениях компании составляет менее 3 долларов за баррель.